مسؤول أممي: 85 موظفاً إغاثياً قتلوا خلال المعارك في سوريا

الأمم المتحدة: 85 موظفاً إغاثياً قتلوا خلال المعارك في سوريا

قال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة، كيفين كينيدي، إن "المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مستمرة، رغم مقتل 85 موظفا إغاثياً، جراء استهداف أماكن عامة، كالمدارس والمستشفيات، خلال المعارك التي تشهدها البلاد على مدار 5 سنوات".

وأضاف كينيدي في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، إن "الهيئات الإغاثية، تعمل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المترتبة على موجة النزوح الجديدة في سوريا، نتيجة تصاعد الاشتباكات في الآونة الأخيرة"، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية توفير تواصل مستمر وآمن مع الداخل السوري.

وقال كينيدي، إن الدعم الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أدى إلى وصول مساعدات إنسانية لحوالي 650 ألف شخص، شمالي سوريا، معرباً عن امتنانه لتركيا، لما قدمته للاجئين السوريين، منذ اندلاع الأزمة في بلادهم منذ خمس سنوات.

ولفت كينيدي إلى وصول حوالي 60 ألف نازح سوري إلى الحدود التركية خلال الأسبوعين الماضيين، معربا عن اعتقاده أن تركيا ستتخذ القرار الأفضل بخصوصهم، وبخصوص تركمان باير بوجاق، على حد قوله.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الأممي، لوجود حوالي 200 ألف شخص، تحت وطأة الحصار في سوريا، يواجهون خطر المجاعة.

وفي مارس/ آذار 2011، انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بمعالجة أمنية أطلقت صراعاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت أكثر من 200 ألف قتيل، كما ساهمت بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.