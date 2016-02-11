البث الحي
منوعات

محكمة تدين زوجة نتنياهو و تغرمها نحو 70 ألف دولار

11/2/2016
 
سارة نتنياهو

قضت محكمة العمل الإسرائيلية في القدس بأن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أهانت عاملين في المقر الرسمي لزوجها.

وكان مكتب رئيس الوزراء وصف اتهامات المدير السابق لمقر إقامة نتنياهو ميني نفتالي بتعرضه لمعاملة سيئة بأنها "ثرثرة خبيثة" عندما أقام القضية عام 2014.

لكن المحكمة قالت أمس الأربعاء في قرارها الذي جاء في 40 صفحة إن شهادة نفتالي وموظفين سابقين آخرين بشأن المعاملة المهينة التي تعرضوا لها على يد زوجة نتنياهو تتسم بالمصداقية.

وقال نفتالي الذي استقال في عام 2012 بعد أن قضى 20 شهرا في مقر رئيس الوزراء إن سارة نتنياهو وبخته أكثر من مرة.

وأمرت المحكمة بدفع تعويض لنفتالي قدره "21000 دولار" عما لحق به من أضرار نفسية ومبلغ "19300 دولار" عن وعود لم تنفذ بشأن فترة عمله و "3900 دولار" لتغطية نفقات المحكمة .

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)