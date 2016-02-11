محكمة تدين زوجة نتنياهو و تغرمها نحو 70 ألف دولار

سارة نتنياهو

قضت محكمة العمل الإسرائيلية في القدس بأن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أهانت عاملين في المقر الرسمي لزوجها.

وكان مكتب رئيس الوزراء وصف اتهامات المدير السابق لمقر إقامة نتنياهو ميني نفتالي بتعرضه لمعاملة سيئة بأنها "ثرثرة خبيثة" عندما أقام القضية عام 2014.

لكن المحكمة قالت أمس الأربعاء في قرارها الذي جاء في 40 صفحة إن شهادة نفتالي وموظفين سابقين آخرين بشأن المعاملة المهينة التي تعرضوا لها على يد زوجة نتنياهو تتسم بالمصداقية.

وقال نفتالي الذي استقال في عام 2012 بعد أن قضى 20 شهرا في مقر رئيس الوزراء إن سارة نتنياهو وبخته أكثر من مرة.

وأمرت المحكمة بدفع تعويض لنفتالي قدره "21000 دولار" عما لحق به من أضرار نفسية ومبلغ "19300 دولار" عن وعود لم تنفذ بشأن فترة عمله و "3900 دولار" لتغطية نفقات المحكمة .