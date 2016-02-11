البث الحي
منوعات

محاكمة سوريين بتهمة التسبب بقتل الطفل "إيلان"

11/2/2016

إيلان الكردي – الطفل السوري الغارق خلال رحلة هجرة

بدأت في بلدة  بودروم  التركية، محاكمة رجلين متهمين بالقيام بعملية لتهريب البشر أسفرت عن  مقتل الطفل إيلان الكردي في بحر إيجة العام الماضي. 

كانت الصور التي أظهرت جثة إيلان الصغيرة على شاطئ البحر بعد غرقه،  قد تسببت في حالة من الحزن والغضب حول العالم، كما عكست مصير آلاف  اللاجئين والمهاجرين الذين هلكوا في الطرق البحرية المحفوفة بالمخاطر.     

يذكر أنه  تم العثور على ايلان   البالغ من العمر ثلاثة أعوام، غريقا، بالقرب من بلدة بودروم الساحلية في سبتمبر /أيلول الماضي، بعدما حاولت عائلته العبور إلى  اليونان. 

وكانت والدة  إيلان وشقيقه من بين خمسة أشخاص لقوا حتفهم غرقا  عندما تسببت موجة في انقلاب قاربهم وغرقه.     

ويطالب ممثلو الادعاء في بودروم بالحكم على المتهمين الاثنين – وكلاهما  سوري الجنسية – بالسجن لمدة تصل إلى 35 عاما، وذلك في حالة إدانتهما  بتهريب المهاجرين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، و سيتم إطلاع المحكمة على أن المتهمين الاثنين  تسببا عن عمد  في مقتل  إيلان والمهاجرين الأربعة الاخرين .

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)