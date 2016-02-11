في ذكرى الثورة الإيرانية.."روحاني" يتصالح مع العالم

في الذكرى الـ 37 للثورة الإسلامية في إيران، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن التهديدات التي نسبـت إلـى إيران فيما يخص السلام العالمي لـم تكـن يوماً فـي محلها، لافتاً إلى أن كـل دول العالم اعترفت بأخطائها فـي حق إيــران على مــدى 37 عاماً.

وأضاف خلال كلمته (الخميس)، أن العام القادم ستكون حصيلة بيع النفط الإيراني أكثر من 24 مليار دولار، وتابع: "العام القادم سنضاعف معاشات المتقاعدين الإيرانيين"، مؤكداً أن الإيرانيين يستحقون الحصول على أفضل الخدمات لأنهم شعب عظيم ومتحضر.

وأوضح "روحاني" أن الظروف الدوليـة مهيأة تماما لتحقيق التعاون المثمر بين إيران وجميع دول العالم، مؤكداً أن الشعب الإيراني شعب مسالم ويسعى إلى تحقيق استقرار المنطقة.

وتابع: "هدفنا اليوم بناء إيران كبلد تنموي ومـتـطـور ومتعاون مع كل دول العالم، كما أن إمكانياتنا البشرية والاقتصادية تمكن إيـران أن تـكون فـي مصاف الدول المتقدمة".