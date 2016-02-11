فرنسا: مقتل 6 طلاب ثانوي في تصادم حافلتهم بشاحنة

لقي ستة طلاب بالمرحلة الثانوية حتفهم في حادث مروري وقع الخميس في غرب فرنسا، عندما اصطدمت الحافلة التي تقلهم بشاحنة تحمل مواد معدنية للبناء .

كانت السيارتان تسيران في اتجاهين متقابلين عندما اصطدمتا و تسبب ذلك في مصرع الطلاب الستة، واستجوبت الشرطة قائدي السيارتين، فيما أشارت التحقيقات إلى أن أحد السائقين لم يكن تحت تأثير الخمر وقت وقوع الحادث .

وكانت الحافلة المدرسية تقل نحو سبعة عشر شخصا وقت وقوع الحادث بينهم خمسة عشر طالبا فضلا عن اثنين من السائقين ، وقد انتقلت جهات التحقيق والإسعاف إلى مكان الحادث، كما انتقلت كذلك وزيرة الطاقة سيجولين رويال إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات.