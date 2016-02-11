البث الحي
منوعات

شاهد: معاناة السوريين العاملين بالزراعة في تركيا

11/2/2016

 يواجه مئات اللاجئين السوريين الذين يعملون بالزراعة في غرب منطقة طوربالي في أزمير بتركيا فصل شتاء آخر في ظروف قاسية.

ويعيش اللاجئ السوري محمد الذي فر من مدينة دير الزور السورية بالقرب من الحقول ، حيث يقوم بعمل موسمي في حقول القطن في فصل الصيف.

ولا تتوافروظيفة دائمة له ولا مسكن ملائم لأسرته, ويقول إنه يتعين فعل الكثير لمساعدة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في هذا المكان.

ونالت تركيا إشادة دولية لاستضافتها أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري,  لكنه ظهرت مؤشرات مفادها أن أنقرة قد تبدأ في تشديد سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي لمنع اللاجئين من السفر من تركيا إلى أوربا.

وأقامت السطات التركية مخيمات للاجئين تعتبر من بين الأفضل في العالم وقدمت الرعاية الصحية والتعليم ولكن معظم اللاجئين يعيشون خارج المخيمات.

وتدرس الحكومة التركية خططا لجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة للسوريين لكسب لقمة العيش لكنها تجد صعوبات في ظل نسبة البطالة الداخلية التي تبلغ نحو 10 في المئة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأصدرت الحكومة مؤخرا تصاريح عمل لأعداد من اللاجئين السوريين لإثنائهم عن العبور بطريقة غير مشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويعمل مئات الآلاف من السوريين وغيرهم من الأجانب بصورة غير قانونية مقابل أجور زهيدة ولم يصدر سوى 7300 تصريح عمل.

ويقول لاجئون إن أي أموال يحصلون عليها يرسلونها إلى أقاربهم في سوريا.

وتقول تركيا إنها أنفقت تسعة مليارات دولار كمساعدات إنسانية على مخيمات اللاجئين , شملت كذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)