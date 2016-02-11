شاهد: معاناة السوريين العاملين بالزراعة في تركيا

يواجه مئات اللاجئين السوريين الذين يعملون بالزراعة في غرب منطقة طوربالي في أزمير بتركيا فصل شتاء آخر في ظروف قاسية.

ويعيش اللاجئ السوري محمد الذي فر من مدينة دير الزور السورية بالقرب من الحقول ، حيث يقوم بعمل موسمي في حقول القطن في فصل الصيف.

ولا تتوافروظيفة دائمة له ولا مسكن ملائم لأسرته, ويقول إنه يتعين فعل الكثير لمساعدة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في هذا المكان.

ونالت تركيا إشادة دولية لاستضافتها أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري, لكنه ظهرت مؤشرات مفادها أن أنقرة قد تبدأ في تشديد سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي لمنع اللاجئين من السفر من تركيا إلى أوربا.

وأقامت السطات التركية مخيمات للاجئين تعتبر من بين الأفضل في العالم وقدمت الرعاية الصحية والتعليم ولكن معظم اللاجئين يعيشون خارج المخيمات.

وتدرس الحكومة التركية خططا لجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة للسوريين لكسب لقمة العيش لكنها تجد صعوبات في ظل نسبة البطالة الداخلية التي تبلغ نحو 10 في المئة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأصدرت الحكومة مؤخرا تصاريح عمل لأعداد من اللاجئين السوريين لإثنائهم عن العبور بطريقة غير مشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويعمل مئات الآلاف من السوريين وغيرهم من الأجانب بصورة غير قانونية مقابل أجور زهيدة ولم يصدر سوى 7300 تصريح عمل.

ويقول لاجئون إن أي أموال يحصلون عليها يرسلونها إلى أقاربهم في سوريا.

وتقول تركيا إنها أنفقت تسعة مليارات دولار كمساعدات إنسانية على مخيمات اللاجئين , شملت كذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.