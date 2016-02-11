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شاهد: مصممة عالمية تقدم ملابس أكثر احتشاما في بريطانيا

11/2/2016

لتقديم تشكيلة من الملابس وأغطية الرأس الأكثر احتشاما وجمالا ، تعاونت مصممة الأزياء والفنانة هنا تاجيما مع متجر يونيكلو المعروف بالتصاميم الراقية لتصميم مجموعة  خاصة من الملابس المميزة.

وبجرأة في الألوان والتصاميم  صممت مجموعة من أغطية الرأس والجلابيب (تونكس) والسراويل والفساتين ، لتتحقق بذلك رؤية المصممة تاجيما في تصميم مجموعة أنيقة وحديثة تتسم أيضا بالاحتشام والعملية.

البداية كما تقول تاجيما كانت في منطقة جنوب شرق آسيا  حيث افتحت بضعة متاجر في ماليزيا وكانت تبحث عن مصممين وفي نهاية المطاف اختارت تاجيما، التي ولدت ونشأت في المملكة المتحدة وهي من أصل ياباني إنجليزي واعتنقت الإسلام في أواخر سن المراهقة.

المصممة المميزة قالت إن المجموعة التي صممتها ليست فقط للنساء المسلمات وإنما للنساء من جميع الخلفيات اللائي يحببن تصاميمها التي تتميز بالاحتشام .

تاجيما كانت مهتمة دائما بالموضة والتصميم وكان والداها فنانين ، ودرست الموضة وتكتب مدونة عن الموضة تحقق انتشارا كبيرا ولها مجموعتها الخاصة من الملابس.

وتُباع مجموعتها التي تم إطلاقها لأول مرة في يوليو تموز من العام الماضي بالفعل في متاجر يونيكلو في جنوب شرق آسيا وكذلك على الإنترنت.

وستقوم بإطلاق خط أزياء في المتجر الرئيسي ليونيكلو في وسط لندن يوم 18 مارس آذار المقبل.

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