شاهد :كوريا الجنوبية تعاقب جارتها الشمالية على إطلاق الصاروخ

عبرت عشرات الحافلات الكورية الجنوبية الحدود عائدة من كوريا الشمالية اليوم الخميس وهي محملة بالمعدات والبضائع من مجمع كايسونج الصناعي بعد أن علقت سول عملياتها هناك لمعاقبة بيونجيانج على التجربة الصاروخية التي أجرتها في مطلع الأسبوع.

ووقف نشاط المجمع الذي تمتلك فيه كوريا الجنوبية 124 شركة وظفت 54700 عامل من كوريا الشمالية تسدد رواتبهم إلى وكالة حكومية في الشطر الشمالي يقطع مصدرا هاما للدخل للدولة الشيوعية التي تعاني من الفقر.



كما يقطع أي تعاون ملموس بين البلدين وهو تعاون نادر منذ تقسيم الكوريتين بعد الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 والذي كان يجبرهما على التعامل بشكل يومي.



وتتعرض كوريا الشمالية لضغوط متزايدة منذ أن أطلقت صاروخا بعيد المدى يوم الأحد قالت إنه لوضع قمر صناعي في مداره.



لكن الولايات المتحدة وآخرين يقولون إن التجربة كانت لإطلاق صاروخ باليستي ومثله مثل التجربة النووية التي أجرتها بيونجيانج الشهر الماضي يشكلان انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.

