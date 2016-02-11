البث الحي
منوعات

شاهد :كوريا الجنوبية تعاقب جارتها الشمالية على إطلاق الصاروخ

11/2/2016

عبرت عشرات الحافلات الكورية الجنوبية الحدود عائدة من كوريا الشمالية اليوم الخميس وهي محملة بالمعدات والبضائع من مجمع كايسونج الصناعي بعد أن علقت سول عملياتها هناك لمعاقبة بيونجيانج على التجربة الصاروخية التي أجرتها في مطلع الأسبوع.

ووقف نشاط المجمع الذي تمتلك فيه كوريا الجنوبية 124 شركة وظفت 54700 عامل من كوريا الشمالية تسدد رواتبهم إلى وكالة حكومية في الشطر الشمالي يقطع مصدرا هاما للدخل للدولة الشيوعية التي تعاني من الفقر.
 
كما يقطع أي تعاون ملموس بين البلدين وهو تعاون نادر منذ تقسيم الكوريتين بعد الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 والذي كان يجبرهما على التعامل بشكل يومي.
 
وتتعرض كوريا الشمالية لضغوط متزايدة منذ أن أطلقت صاروخا بعيد المدى يوم الأحد قالت إنه لوضع قمر صناعي في مداره.

لكن الولايات المتحدة وآخرين يقولون إن التجربة كانت لإطلاق صاروخ باليستي ومثله مثل التجربة النووية التي أجرتها بيونجيانج الشهر الماضي يشكلان انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.
 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)