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شاهد: "جدو" يعود بثلاثية في مرمى الإسماعيلي

11/2/2016

قاد محمد ناجي جدو لاعب الأهلي المصري السابق والإنتاج الحربي الحالي فريقه لفوز كبير على النادي الإسماعيلي بعد إحرازه لثلاثة أهداف " هاتريك" دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

أحرز هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2010 أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني  ،  فجاء أول أهدافه بضربة رأس رائعة أسكنها على يمين حارس الدراويش محمد صبحي في الدقيقة 58 ، ليضيف بعدها الثاني في الدقيقة 76 بعد عرضية بابا أركو، ليعزز بعدها  نتيجة المباراة بإحرازه ثالث أهدافه عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 92 لينتهي اللقاء بفوز الإنتاج بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة يرفع الإنتاج رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز السابع ، بينما يظل رصيد الإسماعيلي عند 22 نقطة  بالمركز العاشر.

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