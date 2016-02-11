شاهد- الناشطة توكل كرمان: الثورة اليمنية لم تكن ترفا

قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان إن الثورة اليمنية في فبراير لم تكن ترفا ولم تكن تقليدا لثورة حدثت هنا أو هناك أو حدثا ارتجاليا غير مبررا ، إنما جاءت في إطار الاعتراض المشروع للشعب اليمني بل الاعتراض الواجب .

وقالت إن الاعتراض جاء استحواذ شخص واحد وعائلته على مقدرات الدولة ومواردها والسلطة والانتخابات ، ما نتج عنه فشل كبير على الصعيد العام ، وأضافت أن الثورة هي التعبير الصادق عن إرادة الشعب اليمني ، و إنها جاءت ككلمة للشعوب التي طال انتظارها، وأنها الرد الحضاري الوحيد على دولة الفساد ، وازدراء المواطنة.

ووجهت كرمان كلمة إلى الشباب اليمني والعربي ، قالت فيها إن الربيع العربي جاء كضرورة أخلاقية ووطنية ، وأن العالم بات أكثر قناعة بأن الدولة الفاسدة تخفي في ثناياها كوارث الشعوب التي ابتليت بها .