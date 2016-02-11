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شاهد- الناشطة توكل كرمان: الثورة اليمنية لم تكن ترفا

10/2/2016

قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان إن الثورة اليمنية في فبراير  لم تكن ترفا ولم تكن تقليدا لثورة حدثت هنا أو هناك أو حدثا ارتجاليا غير مبررا ، إنما جاءت في إطار الاعتراض المشروع للشعب اليمني  بل الاعتراض الواجب .

وقالت إن الاعتراض جاء استحواذ شخص واحد وعائلته على مقدرات الدولة ومواردها والسلطة والانتخابات ، ما نتج عنه فشل كبير على الصعيد العام ، وأضافت أن الثورة هي التعبير الصادق عن إرادة الشعب اليمني ، و إنها جاءت ككلمة للشعوب التي طال انتظارها، وأنها الرد الحضاري الوحيد على دولة الفساد ، وازدراء المواطنة.

ووجهت كرمان كلمة إلى الشباب  اليمني والعربي ، قالت فيها إن الربيع العربي جاء كضرورة أخلاقية ووطنية ، وأن العالم بات أكثر قناعة بأن الدولة الفاسدة تخفي في ثناياها كوارث الشعوب التي ابتليت بها .

المصدر : الجزيرة مباشر
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