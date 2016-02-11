شاهد المأساة.. أطفال سوريا بلا لقاح أو تطعيم

تتعالى أصوات الصغار بالصراخ والبكاء جراء الحرمان.. هنا في هذا المستشفى تجلس عشرات الأمهات السوريات على أمل تطعيم أطفالهن ضد أمراض الجسد والزمن.. حرمهم النظام من حقهم في اللقاحات ليعيشوا أسوياء.

يتحدث الطبيب من الغوطة الشرقية بريف دمشق ليروي مأساة آلاف الأطفال السوريين ما بين عمر الولادة والخمس سنوات، جميعم بحاجة إلى تطعيمات ولقاحات منتظمة تفادياً لأمراض كثيرة، لكن نظام الأسد يمنع دخولها ولم يتلق هؤلاء الأطفال أية لقاحات منتظمة منذ 4 سنوات.

يؤكد الطبيب أن عدم توافر اللقاحات يعرض حياة الأطفال للخطر وبعضهم بالفعل أصيب بإصابات دائمة ستظل معه مدى الحياة مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد، كما أكد أن الحل الوحيد لوقاية الأطفال من تلك الأمراض هي اللقاحات المنتظمة.

وأضاف أن هناك انتشارا واسعا لحالات سوء التغذية بين الأطفال لا سيما مع عدم توافر الغذاء الصحي ولا المكملات الغذائية اللازمة لنموهم كفيتامين دال والحديد والزنك، مما يؤثر على فشل نمو الأطفال وقدراتهم العقلية، وله بالتأكيد انعكاسات شديدة السلبية على حياة الطفل في المستقبل.

وأكد أن الفئة العمرية من 6 أشهر حتى سن 5 سنوات بالغوطة الشرقية عددها كبير جداً وجميعهم بحاجة إلى لقاحات التطعيم بانتظام وإلا فجميعهم معرض للمرض في أي وقت.. فمن ينقذ أطفال الغوطة؟ أطفال سوريا.