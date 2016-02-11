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شاهد..استطلاع: إيران اعتبرت الربيع العربي مهددا لمشروعها

11/2/2016

كشف استطلاع لرأي النخبة العربية أجراه مركز الجزيرة للدراسات، أن أسباب النظرة السلبية لإيران في العالم العربي أنها اعتبرت أن الربيع العربي مهددا لمشروعها، وأنها تدخلت سياسيا وعسكريا لدعم الاستبداد وإفشال الثورات، كما تعاملت بانتهازية ورجحت مصالحها.

وأضاف الاستطلاع الذي أشرفت عليه الدكتورة فاطمة الصمادي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، والمتخصصة في الشأن الإيراني، أن تقييم النخبة العربية لمستوى العلاقات يتجه إلى أن يكون أسوأ مما هو عليه بسبب تدخل إيران في شؤون الدول العربية، وتعميق المشكلة الطائفية.

وحمل الاستطلاع الذي شارك فيه شارك فيه 860  شخصا من 21 دولة صناع القرار لدى الجهتين ورجال الدين والبيئة السياسية والثقافية، وضع العلاقات العربية الإيرانية.

وكشف الاستطلاع أن صورة إيران أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الثورات العربية، وأن غالبية المشاركين رأوا أن إيران تستخدم القضية الفلسطينية لتعزيز نفوذها، بينما قال 90 % إن تقاعس الأنظمة العربية عن دعم القضية الفلسطينية عزز من النفوذ الإيراني

وقال 92 % من المشاركين في الاستطلاع من النخبة العربية  إن إيران لا تمثل نموذجا يحتذى به في الحكم.

وعبر نصف المشاركين في الاستطلاع عن تخوفهم من اشتعال حرب بين العرب وإيران، مشددين على بالغ قلقهم من الصراع الطائفي، ومشيرين إلى أن هذا الصراع يصب في مصلحة إسرائيل.

يشار إلى الاستطلاع أجري في الفترة 30 سبتمبر/أيلول إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.    

ويُعد الاستطلاع الأول من نوعه الذي يتناول العلاقات العربية-الإيرانية والموقف من الدور الإيراني في المنطقة العربية وتوجهات النخبة العربية نحوها، وتشكِّل نتائجه مادة غنية للدراسين والباحثين وصُنَّاع القرار.

المصدر : الجزيرة مباشر
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