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شاهد.. أبرز أحداث يوم 11 فبراير 2011

11/2/2016

 

في الحادي عشر من فبراير عام 2011، اليوم الثامن عشر لانطلاق الثورة المصرية، انطلقت المظاهرات الغاضبة من الخطاب الثالث للرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي ألقاه في اليوم السابق، وقرر فيه تفويض صلاحياته لنائبه عمر سليمان.

حاصر المتظاهرون مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في منطقة ماسبيرو، وتوجهت الحشود بعد صلاة الجمعة لمحاصرة قصر الرئاسة في منطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى مجلسي الشعب والشورى في شارع القصر العيني، كما شهدت معظم المحافظات المصرية خروجا واسعا للجماهير تطالب بتنحي مبارك ومحاكمته.

وبالفعل خرج عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ليلقي بيان تنحي مبارك عن السلطة بعد ما يقرب من 30 عاما من حكم البلاد، لتنطلق الاحتفالات في جميع أنحاء الجمهورية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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