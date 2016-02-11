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رونالدو يثير غضب العرب بعد مشاركته في إعلان "إسرائيلي"

11/2/2016

إعلان رونالدو لشركة إسرائيلية أثار غضب مشجعيه من العرب

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلاً واسعًا، بعد أن شارك في إعلان إسرائيلي لقناة تليفزيونية مدفوعة تقدم خدمات إنترنت، حيث لم يسلم من انتقادات الفلسطينيين.

وتكمن فكرة الإعلان في أن خدمة الإنترنت التي تقدمها الشركة أسرع من كريستيانو الذي يجادل لاعبين محليين حول صحة هذا الأمر بعد أن فاجأهم في غرفة تغيير الملابس كلاعب جديد في النادي المحلي ويقول لأحدهم يرتدي قميص رقم 7 أن هذا رقم قميصه هو قبل أن يقول كلمة بالعبرية تعني "يا روحي".

ونشر نجم الريـال عبر حسابه على موقع "تويتر"، الذي ظهر فيه مرفقا بتغريدة قال خلالها "هناك شائعات تقول إنني سأصبح نجما في إسرائيل. ليس في كرة القدم.. بل في إعلان  (HOT) اسم الشركة الإسرائيلية.

وعقب نشر الإعلان شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على اللاعب البرتغالي من جانب متابعيه حيث أكد بعضهم أنه "فقد احترامهم"، فيما طالبه آخرون بإلغاء الإعلان.

وتساءل بعض المتابعين "ما هي إسرائيل.. هل تقصد أن تقول فلسطين؟"، بينما استخدم آخرون تعليقات أكثر قسوة .

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