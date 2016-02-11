روعة الأداء.. طفل صيني يُبهر لجنة التحكيم

نعم.. الأطفال هم زينة الحياة وبهجتها وسر سعادتها.. ببراءة شديدة أذهل الطفل "تشانغ جونهاو" البالغ من العمر 3 سنوات لجنة الحكام والحضور خلال مسابقة للصغار في إحدى القنوات التلفزيونية بالصين.

وقام الطفل (وهو من مقاطعة شاندونغ الصينية) بأداء رقصة رائعة على ضرب مزيج من الأغنيات المختلفة حتى أبهر الحضور، وانفجر الجميع في الضحك والاستمتاع برقصات الطفل الصغير.

وحصد هذا الفيديو المذهل أكثر من 120 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وعلى الرغم من أن الفيديو تم بثه على موقع "يوتيوب" في عام 2014 إلى أنه مازال يحظى بمشاهدات عالية حتى الآن.