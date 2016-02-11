البث الحي
منوعات

روعة الأداء.. طفل صيني يُبهر لجنة التحكيم

11/2/2016

نعم.. الأطفال هم زينة الحياة وبهجتها وسر سعادتها.. ببراءة شديدة أذهل الطفل "تشانغ جونهاو" البالغ من العمر 3 سنوات لجنة الحكام والحضور خلال مسابقة للصغار في إحدى القنوات التلفزيونية بالصين.

وقام الطفل (وهو من مقاطعة شاندونغ الصينية) بأداء رقصة رائعة على ضرب مزيج من الأغنيات المختلفة حتى أبهر الحضور، وانفجر الجميع في الضحك والاستمتاع برقصات الطفل الصغير.

وحصد هذا الفيديو المذهل أكثر من 120 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وعلى الرغم من أن الفيديو تم بثه على موقع "يوتيوب" في عام 2014 إلى أنه مازال يحظى بمشاهدات عالية حتى الآن.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)