رئيس الوزراء الروسي يهدد بإشعال "حرب عالمية"

رئيس الوزراء الروسي – ديميتري مدفيديف

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف إن على كل القوى الجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل وضع نهاية للحرب في سوريا "بدلا من إطلاق حرب عالمية جديدة."

وأضاف رئيس الوزراء الروسي في تصريحات لصحيفة هندلزبلات الألمانية تنشر الجمعة "يجب أن يفكر الأمريكيون وشركاؤنا العرب مليا..هل يريدون حربا دائمة؟" وأضاف وفقا لترجمة ألمانية لتعليقاته فأنه سيكون من المستحيل كسب حرب كهذه بسرعة "لاسيما في العالم العربي حيث يقاتل الجميع ضد الجميع."

وتنفذ روسيا ضربات جوية في محيط مدينة حلب السورية دعما لتقدم القوات السورية على حساب المعارضة المسلحة , بينما تشن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى غارات جوية في شمال سوريا.