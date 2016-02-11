دبي: معرض لتكنولوجيا ذوي الاحتياجات الخاصة

بمشاركة نحو 150 شركة محلية وأجنبية منتجة وعارضة لأحدث التقنيات والابتكارات التي تهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على حياة أفضل وأكثر راحة، أقيم أول معرض لاحتياجات ذوي الاعاقة في دبي.

وقال منظمو (معرض إكسبو ذوي الإعاقة) الذي يقام على مدار الفترة من التاسع حتى 11 فبراير شباط إن هناك نحو 50 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط قد يهمهم المعرض الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والذي يستقطب أرقى التقنيات الحديثة لمساعدة شريحة كبيرة في الشرق الأوسط يقدر عددها بنحو 50 مليون شخص من ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الحياة بشكل أفضل والاندماج والتعبير عن أنفسهم والتنقل بحرية.

وقال المنسق العام للمعرض غسان أحمد إنه يأمل فى أن يؤدي المعرض إلى نشر الوعي بذوي الإعاقة وإدخال تقنيات حديثة في المنطقة من شأنها أن تساعد على دمجهم بشكل كامل في المجتمع.

وتشمل الابتكارات التكنولوجية المعروضة مقاعد متحركة ومجموعة متنوعة من السيارات التي تتيح للأفراد الملازمين للمقاعد المتحركة القدرة على التحرك بشكل منفصل.

سيارتان مصممتان لذوي الاحتياجات الخاصة كانتا من بين أبرز المعروضات ، واحدة من هاتين السيارتين سيارة آلية (أوتوماتيكية) بالكامل من انتاج ديجي روبوتيكس ومقرها الإمارات العربية المتحدة. ولا يوجد بها عجلة قيادة ولا دواسات وبها مقعد بانحناءات خارج السيارة للسماح للأفراد بالدخول بسهولة ونظام توجيه آلي (أوتوماتيكي) بالكامل يقوم بقيادة السيارة إلى وجهتها.

وتناسب السيارة إل بي (إيلبي) التي تعمل بالبنزين بالفعل الطرق المفتوحة ولا تحتاج إلى مغادرة الشخص للكرسي المتحرك على الإطلاق.

وبعد الشراء يتم تجهيز السيارة بتركيب كرسي متحرك خاص بالمالك ومنحدر آلي يجتذب الكرسي المتحرك إلى داخل السيارة ويتيح للفرد أن يقود السيارة بدون حتى الاضطرار إلى النزول من كرسيه المتحرك.

وقال مدير تسويق السيارة الثانية وهي من طراز إل بي لاديسواف برازديل إن ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيدون من التقنيات والابتكارات الجديدة التي تمكنهم الآن من القيام بأشياء والذهاب لأماكن كانت إعاقتهم تمنعهم في السابق من القيام بها.

ويعد هذا المعرض جزءا من مبادرة حكومية جديدة أعلن عنها في عام 2015 لجعل دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة بشكل كامل بحلول عام 2020.