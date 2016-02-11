قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية،خالد خوجة، إن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت العنان لروسيا لاستلام زمام المبادرة في سوريا وفي المنطقة كلها.

وأضاف خوجة في حوار خاص لقناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن ما وصفها بدول احتلال مثل "روسيا وإيران" أصبحت تتحكم في طاولة المفاوضات الخاصة بالأزمة السورية بعد أن كان وجود هذه الأطراف مرفوضا من قبل.

وتابع خوجة:" الثورة السورية تحولت إلى حرب تحرير من الاحتلال الروسي والإيراني"، وقال إن الثورة السورية المستمرة حتى إسقاط نظام بشار الأسد ولن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها.

وعن موازين القوى على الأرض بعد التدخل الروسي قال خوجة إن هناك تغيير في موازين القوى خاصة مع القصف الروسي الجوي على المناطق السورية وخاصة في ريف حلب الجنوبي إضافة إلى البراميل المتفجرة التي يلقيها طيران النظام السوري على تلك المناطق، مضيفا أن الروس استطاعوا فرض حصار على مدينة حلب لكن ذلك لن يثني الشعب السوري ولا فصائل المعارضة السورية المسلحة عن الاستمرار في مقاومة النظام .

وأكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أن رحيل بشار الأسد أمر مفروغ منه بالنسبة للمعارضة السورية وأن أي عملية سياسية يجب أن تتضمن مرحلة انتقالية بدونه.

وحول أي تدخل بري محتمل في سوريا – وذلك في إشارة إلى استعداد السعودية وعدة دول أخرى لإرسال قوات عسكرية – قال خوجة إن التدخل البري عليه أن يستهدف جذور الإرهاب ومصادره والمتمثلة بنظام بشار الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له، وإلا سيزيد الأمور تعقيداً.

حذّر خوجة من سقوط مدينة حلب بشكل كامل بيد قوات النظام وحلفائه، وتوقع أزمة إنسانية خانقة تفوق أزمة مضايا التي قضى فيها عددٌ من المدنيين جوعاً، حيث سيقع أكثر من 600 ألف شخص وسط الحصار إضافةً إلى لجوء ونزوح أعداد كبيرة أخرى.

وطالب خوجة بتوفير دعم عسكري كبير للمعارضة لإحداث فرق على الأرض، محذراً من أن الأزمة في سوريا ستخرج عن السيطرة وستصبح أزمة إقليمية في حال لم يتم التدخل الآن لدعم المعارضة.