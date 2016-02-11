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تويتر تخسر المزيد من أرباحها و مستخدميها

11/2/2016
شعار تويتر

ذكرت شركة "تويتر" القائمة على  إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير أن عدد مستخدمي موقعها تراجع في  الربع الأخير من  2015 على الرغم من صدور مجموعة من الخصائص الجديدة التي تهدف  إلى الحفاظ على مداومة تردد المستخدمين على الموقع.
     
وسجل "تويتر" 305 ملايين مستخدم نشط شهريا للموقع من أول أكتوبر حتى 31 ديسمبر مقارنة بـ 307 مليون مستخدم في  الربع السابق.
     
وقالت الشركة إن هذا العدد يستثني الذين يشتركون فقط عن طريق الرسائل  النصية القصيرة.
     
وسجلت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو خسائر قدرها 90.2 مليون دولار في  الربع الأخير و521 مليون دولار للعام بأكمله، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 48% . 
     
وقالت الشركة إنه سيكون هناك مزيد من "التغييرات الكبيرة" في الموقع  خلال العام الحالي.

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