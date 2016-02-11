بيرمان: الاتفاق النووي سيمكن إيران من دعم الدول المارقة

قال نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية " إيلان بيرمان" إن كل ما سعت اليه إيران من الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية هو رفع العقوبات الدولية عنها فقط ، وعليها أن تخشى عواقب سلوكها المشين سواء في سوريا أو في مناطق أخرى من العالم.

وشدد بيرمان على التعامل بحذر مع طهران لأنها بموجب الاتفاق النووي م فإنها ستتمكن من دعم عدد من الدول المارقة – على حد وصفه ، واستمرار دعمها للإرهاب.

وأضاف بيرمان خلال جلسة استماع بلجنة الأمن القومي ناقشت دور إيران في دعم الإرهاب وأثر ذلك على الأمن القومي الأمريكي أن طهران بمجرد رفع العقوبات عنها حصلت على نحو مئة مليار دولار مما يدعم نفوذها واقتصادها.

وأوضح نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية أن تطبيق الاتفاق النووي بصورة كاملة لم يبدأ حتى الان، لكن قدرة إيران على استمرار سلوكها المشين تعززت، وكذلك تعزز نفوذها في أمريكا اللاتينية عبر أجهزة استخباراتها مشيرا إلى أن الاتفاق النووي يدعمها في هذا المجال.