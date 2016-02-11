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بث مباشر : ندوة "العرب وإيران.. إشكاليات العلاقة"

11/2/2016

يعقد مركز الجزيرة للدراسات الآن ندوة تحت عنوان "العرب وإيران: إشكاليات العلاقة"، وقال المركز إن قضية العلاقات العربية – الإيرانية واحدة من أكثر القضايا طرحًا ونقاشًا في المنطقة والعالم. ويبدو أن مستقبل المنطقة، مرهون بتطورات هذه العلاقة، وطريقة إدارتها من قِبل اللاعبين الإقليميين، والسؤال الحاضر مع هذه التطورات التي تشهدها المنطقة هو: ما الشكل المطلوب للعلاقات العربية-الإيرانية؟

وهذا السؤال كان ملحًّا ومرافقًا على الدوام لمختلف المراحل التاريخية التي مرت بها هذه العلاقة، إلا أنه أخذ بعدًا شديد التعقيد، خلال السنوات الأخيرة حيث أخذت هذه العلاقات منحى خطيرًا، يعوق بشكل واضح سير العلاقات في الاتجاه المثمر والبنَّاء، بل يرفع من مخاوف المواجهة أكثر مما يساعد على البناء والتعاون المشترك.

وقد كشف استطلاع رأي أجراه مركز الجزيرة للدراسات حول "توجهات النخبة العربية إزاء العلاقات العربية الإيرانية"؛ عن تقييم سلبي للمستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات، وأظهرت نتائج الاستطلاع تخوفًا ونظرة تشاؤمية حول مستقبلها.

لبحث هذه الإشكالية على ضوء نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الجزيرة للدراسات، يعقد المركز ندوة بعنوان: العرب وإيران: إشكاليات العلاقة.

ويمكنكم مشاهدة البث الحي للندوة من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=LL5vN1hmQlk

كما يمكنكم المشاركة بآرائكم على الهاشتاج #العرب_إيران_إشكاليات، أو باللغة الإنجليزية على هاشتاج#Arabs_Iran_Problems 

المصدر : الجزيرة مباشر
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