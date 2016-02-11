باحث: إيران قوة "مخربة" تريد فرض هيمنتها على المنطقة

قال الدكتور أسامة أبو ارشيد، الباحث غير المتفرغ بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن إن إيران تحالفت مع دول خارجية لإحداث التغيير الذي يأتي على هواها ووقفت أمام التغيير في سوريا.

وأضاف ارشيد خلال ندوة بمركز الجزيرة للدراسات حملت عنوان " العرب وإيران .. إشكاليات العلاقة " أن إيران تعمل على التمدد فيما وراء حدودها وهذا ما تفعله في سوريا واليمن ولبنان، منوها إلى أنه يتم حاليا الترويج على أنه من مصلحة الغرب التقارب مع إيران وأنها الحليف الأفضل لهم من المملكة العربية السعودية ، مشيرا إلى أن العرب السنة دعموا حزب الله في حرب 2006 مما يدل على أن المحدد بالنسبة لنا ليس طائفيا.

وأوضح الباحث المختص في العلاقات الدولية أن إيران جاءت كقوة "مخربة" وأرادت فرض هيمنتها بالمنطقة وأنها تدخلت في سوريا لحماية "المقدسات الشيعية" ومنطلقها طائفي بالأساس ، مضيفا أن طهران ساعدت واشطن في أفغانستان والعراق واصفا صمت العرب إزاء هذا الأمر بأنه " تآمر".

وأشار ارشيد إلى أن طهران قطعت المساعدات عن حركة حماس منذ 2012 بسبب موقف الأخيرة من الحرب السورية وكذلك حركة الجهاد الإسلامي بسبب اختلاف في وجهات النظر معها بشأن اليمن.