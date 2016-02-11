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باحث إيراني: تدخلنا يهدف لاستقرار المنطقة

11/2/2016

قال الدكتور على رضا مير يوسفي، رئيس معهد السياسة والعلاقات الدولية في طهران، إن التدخل الإيراني يهدف للحفاظ على الاستقرار بالمنطقةعلى حد زعمه.

وأضاف يوسفي ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات تحت عنوان "العرب وإيران: إشكاليات العلاقة" أن إيران تريد أن تؤسس للاستقرار في المنقطة لأنها تضم أكبر عدد من السكان فيها، ومساحة واسعة من الأرض، كما أنها راضية عن موقعها في المنطقة على حد قوله.

وأشار إلى أن إيـران دولــة ذات اقـتـصـاد قــوي وتــدعــم الاسـتـقـرار، مؤكدا على أنه  لابد أن يكون هناك نقاش بين السياسيين والأكـاديـمـيـيـن لـتـحـسـيـن العلاقات العربيـة الإيرانيـة.

وأوضح أن كلامه هذا ربما يفسر على أنه جزء من الدعاية الإيرانية ضد العرب في المنطقة، مؤكدا أن إيران كانت ضد الهجوم على العراق في 2003.

وشدد على أن إيران ضد اي تغيير في المنطقة سواء في سوريا أو المملكة العربية السعودية، لان هذا حق أصيل للشعوب في المنطقة على حد وصفه.

وقال إن ايران ترفض الحل العسكري بالنسبة لسوريا، وأن السلام لابد أن يكون نتيجة للتفاوض السياسي وليس من خلال الحل العسكري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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