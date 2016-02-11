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"الناتو" يراقب بحر"إيجه" للحد من الهجرة

11/2/2016

قوة من الناتو لمراقبة بحر إيجه للحد من المهاجرين

أعلن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر اليوم الخميس أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)  وافقوا على خطة  لتشكيل مهمة مراقبة في بحر إيجه بين تركيا واليونان للمساعدة في اتخاذ  إجراءات صارمة  ضد مهربي المهاجرين، ذلك بعد تقدم تركيا وألمانيا  بطلبات لتشكيل المهمة .

وتواجه أوروبا صعوبة في التعامل مع ارتفاع أعداد المهاجرين ، حيث وصل  القارة الأوروبية أكثر من مليون شخص العام الماضي ،الكثير منهم من طالبي  اللجوء الفارين من سورية، ولكن المهاجرين لأسباب اقتصادية انضموا لهم .

ويشار إلى أن نقطة العبور الرئيسية لأوروبا هي عبر تركيا ، حيث تساعد  شبكات  التهريب  المهاجرين القيام برحلة بحرية إلى جزر اليونان في بحر  إيجه ،غالبا على متن قوارب متهالكة .ويقدر أن أكثر من 340 شخصا لقوا  حتفهم خلال عبور البحر هذا العام.       

قالت  مصادر حكومية ألمانية رفضت الإفصاح عن هويتها أنه وفقا للطلب الألماني ، فان الناتو سوف يستخدم سفن متمركزة في بحر آيجه بين تركيا واليونان لمراقبة المياه وتقديم معلومات للجانبين، ومن المقرر أن أي مهاجر تنقذه مهمة الناتو سوف يتم إعادته إلى تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح ، الذي تقدمت به رسميا تركيا وألمانيا  واليونان ، ينص على ألا يدخل أي من الجانبين مياه الجانب الأخر  .       

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