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المرزوقي لثوار اليمن: موعدنا قريب لنحتفل معكم بالنصر

11/2/2016

وجه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي التحية إلى شباب الثورة اليمنية في ذكراها الخامسة، في كلمة مسجلة له أذيعت خلال احتفالية أقيمت في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار "ننتصر أو ننتصر" احتفالا بذكرى ثورة اليمن.

وقال المرزوقي موجها بحديثه إلى الشباب اليمني "أعطيتم أروع صور الصمود والوطنية طيلة السنوات الخمس الماضية، لم تخضعوا لابتزاز الطاغية الذي أراد أن يعاقبكم على ثورتكم، وقفتم في وجهه ولم تخضعوا لكل المحاولات الآتية من كل الأطراف لزعزعتكم وإرجاعكم إلى بيت الطاعة كما يريدون، وقفتم أمام القوى الجبارة تواجهونها أحيانا بأيديكم العارية وإيمانكم بحقكم في الكرامة والحرية وحقكم في بلد تعيشون فيه مرفوعي الرأس".

وتابع "أعطيتم درسا لن ينسى لكل الديكتاتوريين الذين تصوروا أنهم يمكن أن يعيدوكم إلى بيت الطاعة، وأعطيتم درسا لكل الشعوب العربية بأنه إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، لقد استجاب لكم القدر لأنكم إلى هذه اللحظة تعيشون مرفوعي الرأس في وطنكم وأنتم قاب قوسين أو أدنى من النصر".

وقدم المرزوقي التهنئة لشباب الثورة اليمنية على النصر الذي حققوه بصمودهم البطولي، معربا عن فخره بذلك الصمود، ومعربا عن أمله في إتمام النصر قريبا، الذي سيمثل نصرا للربيع العربي ولأحلام الشعوب العربية في أوطان خالية من الفساد والديكتاتورية والظلم والعنف.

واختتم المرزوقي كلمته هاتفا "يحيا اليمن، تحيا الثورة اليمنية، موعدنا قريبا لنحتفل معكم بالنصر في المكلا وتعز وصنعاء وعدن في جبال اليمن الشامخة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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