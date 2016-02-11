الصليب الأحمر: الوضع الإنساني بحلب خطير ويتدهور بسرعة

دمار في حلب بقصف جوي روسي (أرشيف)

قال الصليب الأحمر الدولي إن الوضع الإنساني في مدينة حلب، شمالي سوريا، ينذر بكارثة محتملة نتيجة للتدهور السريع في الخدمات الأساسية مع انقطاع إمدادات المياه و الكهرباء عنها.



وقالت المنظمة الدولية إن العمليات العسكرية المستمرة أدت إلى نزوح جماعي وصل إلى نحو 50 ألف شخص اتجه غالبهم إلى الحدود التركية السورية ، و التي تواجه من جانبها – تركيا – ضغوطا متزايدة نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين .



وقالت ماريان غاسر رئيسة بعثة الصليب الأحمر بسوريا "البرد القارس، بدون الإمداد الملائم من الغذاء والماء والمأوى فإن النازحين يحاولون النجاة في ظروف خطيرة".



و زاد أعداد النازحين مؤخرا بسبب القصف الروسي العنيف لمواقع المعارضة السورية و للأماكن المدنية بهدف إفساح الطريق لقوات الحكومة السورية لاستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة.



وجاء في بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر أن مسارات إمدادات المساعدات قُطع، وهو ما يضع "ضغطا هائلا" على المدنيين.



جدير بالذكر أن تركيا استقبلت بالفعل أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري، وتقول إنها ستستمر في استقبالهم بـ"أسلوب منظم".