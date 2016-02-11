الذهب يصعد لأعلى مستوى في 9 أشهر

صعد الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى له في نحو تسعة أشهر في الوقت الذي انخفض فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتراجعت فيه أسواق الأسهم بفعل مراهنات على احتمال أن يكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وقفز الذهب 3.2 في المئة في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوى له منذ مايو أيار على الأقل عند 1235.6 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر عند 1237 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1.9 في المئة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي عند 15.60 دولار للأوقية في حين قفز البلاتين واحدا في المئة إلى 942.88 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 523 دولارا للأوقية.