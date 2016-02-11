الحرمي: إيران تسعى لتصدير ثورتها لدول المنطقة

قال جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية إن إيران تسعى إلى تصدير ثورتها إلى دول المنطقة وإن الدول العربية لم تعادي النظام الإيراني ، وأشار إلى أن الاحتقان بين العرب وإيران سببه خطابها الطائقي وتدخلها في الشئون الداخلية للدول العربية .

وقال الحرمي إن الدول العربية قامت في مناسبات عدة بمبادرات لبناء الثقة بين الدول العربية وإيران واستشهد بدعوة دولة قطر للرئيس الإيراني أحمدي نجاد لحضور القمة الخليجية في الدوحة ، بهدف التوصل إلى منطقة آمنه محترمة السيادة .

وأشار الحرمي إلى أن إيران تدخلت في العراق واليمن وأضاف أن جنودها يقاتلون ضد الشعب السوري ، و أشار إلى أن الاستطلاع الذي قامت به الجزيرة أفاد بأن الأوضاع في أيران تزداد سوءا ، وتساءل بشأن الدول العربية التي لديها علاقات مستقرة مع النظام الإيراني ، وقال إن الدول العربية جميعها لم تكن ترغب في هذه الحالة من عدم استقرار العلاقات المشتركة .

وفي حديثه في مركز الجزيرة للدراسات خلال ندوة بعنوان "إيران ..وإشكاليات العلاقة"

قال الحرمي إن إيران دعمت المظاهرات في البحرين على أساس طائفي وليس ثوريا ، وأشار إلى أن إيران أفشلت كل المبادرات للتقارب حتى لجنة التقريب بين المذاهب التي لم تؤت ثمارها .

وأعرب الحرمي عن أمله في أن يتم التقريب بين الدول العربية وإيران ، وأكد أن أي حالة من حالات التوتر قد تأتي على دول المنطقة جميعها وليس دولة بعينها ، وأعرب عن تمنياته بأن يكون هناك ترشيد للسياسة الخارجية الإيرانية متنميا أن يكون هناك تعايش سلمي بين دول المنطقة.