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الحرمي: إيران تسعى لتصدير ثورتها لدول المنطقة

11/2/2016

قال جابر الحرمي  رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية إن إيران تسعى إلى  تصدير ثورتها إلى دول المنطقة  وإن الدول العربية لم تعادي النظام الإيراني ، وأشار إلى أن  الاحتقان بين العرب وإيران  سببه خطابها الطائقي وتدخلها في الشئون الداخلية للدول العربية .

وقال الحرمي  إن  الدول العربية قامت في مناسبات عدة بمبادرات لبناء الثقة بين الدول العربية وإيران واستشهد بدعوة دولة قطر للرئيس الإيراني أحمدي نجاد لحضور القمة الخليجية في الدوحة ، بهدف التوصل إلى  منطقة آمنه  محترمة السيادة .

وأشار الحرمي إلى أن إيران تدخلت في العراق واليمن وأضاف أن جنودها  يقاتلون ضد الشعب السوري ، و أشار إلى أن الاستطلاع الذي قامت به الجزيرة أفاد بأن الأوضاع في أيران تزداد سوءا ، وتساءل بشأن الدول العربية التي لديها علاقات مستقرة مع النظام الإيراني ، وقال إن الدول العربية جميعها لم تكن ترغب في هذه الحالة من عدم استقرار العلاقات المشتركة .

وفي حديثه في مركز الجزيرة للدراسات  خلال ندوة بعنوان  "إيران ..وإشكاليات العلاقة"

قال الحرمي إن إيران دعمت المظاهرات في البحرين على أساس طائفي وليس ثوريا ، وأشار إلى أن إيران  أفشلت كل المبادرات  للتقارب حتى لجنة التقريب بين المذاهب التي لم تؤت ثمارها .

وأعرب الحرمي عن أمله في أن يتم التقريب بين الدول العربية وإيران ، وأكد أن أي حالة من حالات التوتر قد تأتي على دول المنطقة جميعها وليس دولة بعينها ،  وأعرب عن تمنياته  بأن يكون هناك ترشيد  للسياسة الخارجية  الإيرانية متنميا  أن يكون هناك تعايش سلمي بين دول المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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