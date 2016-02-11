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الإمارات تعين وزراء "للسعادة والتسامح والشباب"

11/2/2016

عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة بالإمارات
 

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي عن التشكيل الحكومي الجديد يوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على تويتر و شمل  وزراء دولة للسعادة والتسامح وشؤون الشباب.

ويبدو أن الأمر جزء من تحرك لإظهار أن الحكومة تقدم أكثر من مجرد الخدمات الأساسية لمواطنيها.

وكتب الشيخ محمد على تويتر "السعادة في دولتنا ليست أمنية .. بل هناك خطط ومشاريع وبرامج ومؤشرات .. وستكون جزءا من عمل كافة وزاراتنا .. وجزءا من أسلوب حياتنا."

وعينت الشيخة لبنى القاسمي -وزيرة التنمية والتعاون الدولي السابقة- بمنصب وزيرة دولة للتسامح.

وعينت شما المزروعي (22 عاما) التي تلقت تعليمها في الغرب وزيرة دولة لشؤون الشباب.كما عينت عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة.

وتتمتع الإمارات بأحد أعلى المعدلات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالعالم العربي.

كما توجد بها إمارة دبي التي تحولت من منطقة صحراوية هادئة إلى مركز مالي عالمي يقصده آلاف العرب بحثا عن فرص عمل وإقامة مشاريع لا تتوفر في كثير من الدول العربية الأخرى.

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