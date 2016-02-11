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إيطاليا: اعتقال 11 شخصا بينهم قس بتهمة التحرش بالأطفال

11/2/2016

طفل في مظاهرة ضد زواج نفس الجنس في إيطاليا ـ رويترز

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس إن أحد عشر شخصا، بينهم قس كاثوليكي ومدرب فريق الشباب لكرة القدم، تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية لتورطهم في أنشطة جنسية مع فتيان قاصرين.       

وشملت حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الشرطة العسكرية، أقاليم ميلان وبارما وبيرجامو، – حيث مقر إقامة القس – وغيرها من المدن القريبة. وهرب المتهم الثاني عشر الذي يعتقد أنه خارج البلاد.     

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في برجامو في بيان لها: "إن هذه الاتهامات الخطيرة ضد رجل الدين، أصابت أسقف الكنيسة ومجتمعنا الأبرشي بالدهشة والاستياء والألم العميق"، داعية إلى أداء الصلاة من أجل الضحايا و" تأكيد الحقيقة والعدل".       

وبدأت التحقيقات بعد أن توجهت والدة صبي – 16 سنة – للشرطة بعد رؤية رسالة مشبوهة على هاتف ابنها وحينها اكتشفت السلطات أن ثلاثة صبيان آخرين من نفس العمر تقاضوا أموالا من رجال بالغين للقيام بأعمال جنسية.      

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