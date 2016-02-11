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أصوات ملائكية تتغنَّى بالقرآن في المسجد الأقصى

11/2/2016

 

ما أجمل أن تحيا أياماً روحانية داخل المسجد الأقصى مرابطاً أو معلماً أو طالباً للعلم، ففي كل الأحوال أنت في رحاب المسجد الأقصى المبارك.. حيث ترصد كاميرا الجزيرة مباشر حكاية تلك الأصوات الملائكة التي تتغنى بالقرآن، وتعرض جانباً من تلاوات ومقامات القرآن الكريم.

وقال أحد المعلمين إنهم يعملون كامتداد للعمالقة الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، سواء في الأصوات أو طرق القراءة أو النهج، ومهمتنا نشر هذا العلم وتوجيه الأصوات الجميلة بحيث يصبحوا امتداداً لهؤلاء العظماء.

وأكد أن تلك الحلقة العلمية مستمرة منذ 30 سنة وتخرج منها عدد كبير جداً من القراء وكبار الأساتذة وأئمة المساجد من جميع الجنسيات، مؤكداً أن هذا العلم واجب النشر، مرحباً بأي زائر للمسجد الأقصى من أجل التعلم مجاناً.

وأوضح أن هناك 4 مراتب لقراءة القرآن وهي "التجويد والترتيل والحدر والتدوير"، وختم كلامه مردداً قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

وقال أحد طلاب العلم إنه بدأ مرحلة حياته "الإقرائية" منذ 9 سنوات في حلقة لتعلم قراءة القرآن وأحكام التجويد والمقامات الصوتية، وتابع: "هنا وجدنا الملقن والأستاذ، ونحن هنا مرابطين ومعلمين ومتعلمين".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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