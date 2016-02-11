أردوغان: القوات المدعومة من إيران في سوريا تنفذ مذابح شرسة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لديها معلومات عن أن القوات المدعومة من إيران في سوريا تنفذ "مذابح شرسة" حسب تعبيره.

وأضاف أردوغان في كلمته أمام الغرفة التجارية التركية في العاصمة أنقرة، أنه لا يمكن حل الأزمة السورية وأزمة اللاجئين دون إقامة منطقة عازلة في شمال سوريا وحظر الطيران.

وتعهد أردوغان بإنفاق 3 مليارات دولار قدمتها الدول الغربية لتركيا لدعمها في رعاية اللاجئين، مطالبا المجتمع الدولي بدعم فوري لبناء مناطق متكاملة لإيواء اللاجئين السوريين، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر لمنع التطهير العرقي في سوريا.

وتوقع أردوغان ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين بمقدار 600 ألف لاجئ في حال استمرار الهجمة الأخيرة على حلب.