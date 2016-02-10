108 أعوام ويظل مصطفى كامل زعيم الوطنية المصرية

الزعيم المصري مصطفى كامل

"بلادي لكِ حبي وفؤادي، لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، أحراراً في أوطاننا كرماء مع ضيوفنا، التعليم بلا تربية عديم الفائدة"، كلها كلمات مأثورة وخالدة للزعيم المصري مصطفى كامل الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم قبل 108 أعوام.

عاش مصطفى كامل 34 عاماً فقط، فكان ميلاده في 14 أغسطس عام 1874، وتوفي في 10 فبراير عام 1908، وفى هذا الزمن القليل استطاع أن يضع بصمته في قلب التاريخ واستحق لقب الزعيم بلا جدال.

كان أبوه "علي محمد" (ابن قرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية) من ضباط الجيش المصري ورُزِقَ بابنه مصطفى وهو في عمر الستين، وعُرِف عن الابن النابه حبُّه للنضال والحرية منذ صغره ، وهو الأمر الذي كان مفتاح شخصيته وصاحبه على مدى عمره القصير.

حينما التحق بالمدرسة الخديوية أسس جماعة أدبية وطنية كان يخطب من خلالها في زملائه، ثم التحق بمدرسة الحقوق سنة 1891، التي كانت تعد مدرسة الكتابة والخطابة في عصره، فأتقن اللغة الفرنسية، والتحق بجمعيتين وطنيتين، وأصبح يتنقل بين عدد من الجمعيات، وهو ما أدى إلى صقل وطينته وقدراته الخطابية.

استطاع أن يتعرف على عدد من الشخصيات الوطنية والأدبية ، منهم الشاعر الكبير إسماعيل صبري، والشاعر الكبير خليل مطران، ومؤسس جريدة الأهرام "بشارة تكلا" الذي نشر له بعض مقالاته في جريدته، ثم نشر مقالاته بعد ذلك في جريدة "المؤيد".

مصطفى كامل في الصغر

وفي سنة 1893 ترك مصطفى كامل مصر ليلتحق بمدرسة الحقوق الفرنسية، ليكمل بقية سنوات دراسته، ثم التحق بعد عام بكلية حقوق "تولوز"، واستطاع أن يحصل منها على شهادة الحقوق، وألف في تلك الفترة مسرحية "فتح الأندلس" التي تعتبر أول مسرحية مصرية.

وبعد عودته إلى مصر سطع نجمه في سماء الصحافة، واستطاع أن يتعرف على بعض رجال الثقافة والفكر في فرنسا، وازدادت شهرته مع هجوم الصحافة البريطانية عليه، وفي عام 1898 ظهر أول كتاب سياسي له بعنوان "كتاب المسألة الشرقية"، وهو من الكتب الهامة في تاريخ السياسة المصرية.

وفي عام 1900 أصدر جريدة اللواء اليومية، واهتم بالتعليم، وجعله مقرونًا بالتربية، وكان الزعيم من أكبر المناهضين للاستعمار، ومن أكبر من نادوا بالنهضة وأهمية التعليم، وفضح جرائم الاحتلال والتنديد بها في المحافل الدولية خاصة بعد مذبحة دنشواي، إلى سقوط اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر.

حينما سافر مصطفى كامل إلى برلين في نطاق حملته السياسية والدعائية ضد الاحتلال البريطاني أصبح من الاسماء المصرية اللامعة في أوروبا وتعرف على الصحفية الفرنسية الشهيرة "جولييت آدم" التي فتحت صفحات مجلتها "لانوفيل ريفو" ليكتب فيها ودعمته دعائياً وقدمته لكبار الشخصيات الفرنسية فألقى بعض المحاضرات في عدد من المحافل الفرنسية وزار الدول العثمانية وعدداً من دول اوروبا.

وقعت حادثة دنشواي الشهيرة عام 1906 والتي أعدم فيها الاحتلال البريطاني عدداً من الفلاحين المصريين أمام أعين ذويهم، فأججت مشاعر الوطنية والإحساس بالظلم في نفوس المصريين، وكان مصطفى كامل يعالج من المرض في باريس فقطع رحلة العلاج وسافر الى لندن وكتب مجموعة من المقالات العنيفة ضد الاحتلال والتقى في لندن برئيس الوزراء البريطاني الذى عرض عليه تشكيل الوزارة غير انه رفض العرض.

الزعيم قبل وفاته بأيام

وبعد حادثة دنشواى قام مصطفى كامل في أكتوبر 1907 بالإسكندرية بعد عودته إلى مصر وهو في حالة شديدة من الإعياء والمرض بإلقاء خطبة من أجمل وأطول خطبه أطلق عليها "خطبة الوداع" أعلن فيها تأسيس الحزب الوطني للمطالبة باستقلال مصر، وإيجاد دستور يكفل الرقابة البرلمانية على الحكومة وأعمالها، ونشر التعليم.

رفض الزعيم مصطفى باشا كامل أي تكريم على أفعاله لأنه كان مؤمناً بأن جميع ما يقوم به هو واجب وطني لا يجب أن يُكافأ أو يُكرم عليه، وهتف بلادي لك حبي وفؤادي تلك الكلمات التي استُنبط منها نشيد مصر الوطني المعروف الآن.

أرسل إلى الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد برسالة يدعو فيها إلى فتح باب التبرع لمشروع إنشاء جامعة أهلية، واقترحت المؤيد على مصطفى كامل أن ينظم المشروع، فدعا المكتتبين للاجتماع لبحث هذا الشأن، وأتمت لجنة الاكتتاب عملها ونجحت في إنشاء الجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن) يرأسها الملك فؤاد الأول آنذاك.

وبعد معاناة طويلة مع مرض السل، رحل الزعيم مصطفى كامل ولم تزل كلماته ترددها الأجيال على مدار 11 عقداً من الزمان ومنها: "الأمل هو دليل الحياة والطريق إلى الحرية"، "إن الأمة التي لا تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع أمة محكوم عليها بالتبعية والفناء"، "إن من يتهاون في حق من حقوق دينه وأمته ولو مرة واحدة يعش أبد الدهر مزلزل العقيدة سقيم الوجدان".