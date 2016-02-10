وسط حطام البنايات ، شباب من غزة يمارسون رياضاتهم القتالية

وسط حطام البنايات التي دمرتها الحرب في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة ، يستعرض مجموعة من الشبان الفلسطينيين مهاراتهم في الفنون القتالية.

وعلى مدى العامين الماضيين تدرب هؤلاء الشبان الذين يطلقون على أنفسهم " فريق النينجا" تدريبا من أندية محلية في أماكن مفتوحة بأنحاء مدينتهم، ويقول أحمد سمور مدرب فريق النينجا إنه بدأ ممارسة هذه الألعاب قبل ثماني سنوات وتعلم الكثير من الحركات عن طريق لقطات مصورة على الإنترنت.

ويضيف سمور أنه تعرف على هذه الرياضة عن طريق لاعبين أجانب كانوا أصدقاءه، حيث تبادلوا الخبرات فكان يبعث لهم فيديوهات ويردون عليه بفيديوهات خاصة توضح طرق تدريباتهم .

وأردف سمور البالغ من العمر (21 عاما) أن الفريق يواجه الكثير من العقبات مثل عدم وجود مكان للتدريب وعدم توفر الإمكانيات اللازمة مثل معدات أو أدوات التدريب الملائمة.

ويستعرض أعضاء فريق النينجا مهاراتهم بالسيوف وأسلحة أخرى ويقفزون على الجدران ويقاتل بعضهم بعضا قرب ركام منازل سويت بالأرض في حرب عام 2014 بين إسرائيل و حركة حماس.

ويأمل فريق النينجا الآن في أن يتوفر له مكان أو ناد يتدرب فيه ويستعرض فيه أعضاؤه مهاراتهم وكذلك في الحصول على الأدوات المناسبة لممارسة فنونهم القتالية ليتسنى لهم الانتقال إلى المستوى التالي.