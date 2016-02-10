مورينيو يبلغ أصدقائه بأنه سيتولى تدريب مانشستر يونايتد

جوزيه مورينيو – الجزيرة

أبلغ جوزيه مورينيو أصدقاءه بأنه سيخلف لويس فان غال كمدرب لمانشستر يونايتد المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم وفقا لتقارير في العديد من الصحف البريطانية اليوم الأربعاء.

ونقلت صحف ديلي ميل وديلي ستار وديلي ميرور وديلي تليغراف عن مصدر لم يتم ذكر اسمه قريب من المدرب البرتغالي البالغ عمره 53 عاما قوله إن الاتفاق على تعيينه في اولد ترافورد "تم بالفعل".

وأقيل مورينيو مدرب ريال مدريد وانترناسيونالي وبورتو السابق من تدريب تشيلسي في ديسمبر كانون الأول لكنه قال في مقابلة الأسبوع الماضي إنه سيعود للعمل قريبا.

وتعين على فان غال – الذي يتبقى عام آخر في عقده بعد هذا الموسم – مواجهة تكهنات مستمرة تتعلق بمنصبه بعد بداية يونايتد المتعثرة للموسم.

وقال المدرب الهولندي يوم الأحد إنه يعتقد أن تقارير المفاوضات بين يونايتد ومورينيو من اختراع وسائل الإعلام.

