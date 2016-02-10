مقتل وإصابة العشرات في تصادم قطارين في ألمانيا

وقع حادث تصادم بين قطارين في منطقة باد أيبلينج بولاية بافاريا في ألمانيا ما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصا وإصابة نحو مائة وخمسين آخرين بينهم نحو 10 في حالة خطيرة.

ويعد هذا الحادث أسوأ حادث قطار في ألمانيا في خمسة أعوام ، وقال متحدث باسم الشرطة أن نحو 150 شخصا أصيبوا في الحادث الذي وقع جراء اصطدام قطارين متواجهين بالقرب من منطقة باد أبيلينج، موضحا أن أحد القطارين خرج عن القطبان، ما أدى إلى انقلاب عدة عربات.

قامت المروحيات بنقل الحالات الخطرة إلى مستشفيات، بينما يجرى معالجة الإصابات الطفيفة في مكان الحادث. والقطاران تابعان لشركة "ميريديان" الخاصة التي تشغلها شركة "بايريشه أوبرلاندبان" للسكك الحديدية.