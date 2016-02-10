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قصف روسي يقتل 33 مدنيا سوريا بينهم نازحون

10/2/2016

آثار قصف روسي في الرقة – الجزيرة

قتل عشرات المدنيين السوريين وأصيب عشرات آخرون بجروح، مساء أمس الثلاثاء في غارات جوية روسية استهدفت ريفي حلب وإدلب، ومخيمات للنازحين على الحدود مع تركيا.

فقد قتل 33 مدنيا سوريا بينهم أطفال وأصيب عشرات في غارات روسية كثيفة استهدفت بلدات وقرى في إدلب وريف حلب الشمالي.

وتسبب القصف الروسي في دمار كبير في الأبنية والممتلكات، وتستمر فرق الدفاع المدني في البحث عن ناجين تحت الأنقاض رغم ضعف إمكاناتها.

وتحدثت وكالة مسار برس عن استهداف مسلحي المعارضة تجمعات لقوات النظام داخل بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام شمال إدلب بقذائف الهاون، وقال القيادي في "جبهة شام" وحيد أبو خالد إن استهداف الفوعة وكفريا جاء ردا على مجازر الطيران الروسي وطيران النظام في قرى ريف إدلب الثلاثاء.

وفي ريف حلب الشمالي قال مراسل الجزيرة إن خمسة عشر مدنيا قتلوا وجرح عشرات جراء غارات روسية كثيفة.

واستهدفت 12 غارة أطراف بلدات حيان وعندان وحريتان وبيانون في ريف حلب الشمالي، حيث تسعى قوات النظام مدعومة بمليشيات أجنبية إلى توسيع نطاق سيطرتها على حساب قوات المعارضة المسلحة.

وتأتي هذه الغارات بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين المعارضة المسلحة وقوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي ومليشيات أجنبية.

 

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