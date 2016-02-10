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عائلة "القيق" تدعو للنفير العام مساء اليوم

10/2/2016
 

مع دخوله اليوم الـ78 على التوالي في إضرابه عن الطعام، دعت عائلة الأسير الصحفي محمد القيق، إلى النفير العام في كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، تزامنًا مع إعلان نشطاء عدة فعاليات تضامنية.

وناشدت العائلة في بيان لها إلى أوسع حملة تضامن شعبي مع نجلها محمد، في ظل التدهور الكبير على وضعه الصحي الخطير جراء مواصلته الإضراب عن الطعام للمطالبة بإلغاء أمر اعتقاله الإداري بشكل تعسفي.

وفي السياق نفسه، دعا عدد من النشطاء في الداخل المحتل إلى وقفات احتجاجية اليوم الأربعاء، وغداً الخميس، وإلى صلاة جمعة حاشدة أمام مشفى العفولة للتضامن مع الأسير القيق.

وفي  الخليل، أعلن النشطاء عن مسيرة مساندة للقيق اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الحسين إلى دوار ابن رشد، كما دعت حركة حماس ببيت لحم لوقفة الساعة  السادسة مساءً على مدخل مخيم الدهيشة.
 

من جانبها، دعت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى في رام الله إلى وقفة الساعة  السادسة مساء اليوم بميدان ياسرعرفات، تزامناً مع وقفة دعا إليها نشطاء في مدينة جنين عند محطة عرابة بالمدينة.

يذكر أن الأسير محمد القيق، مراسل قناة مجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية، اعتقل عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، وحولته للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر.

وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، احتجاجاً على طريقة التعامل معه، واعتقاله إدارياً، وتعريضه للتعذيب وتهديده بالاعتقال لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية، حتى وصلت حالته الصحية إلى مرحلة الخطر.

 

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