شاهد: مصر تشجع مواطنيها على استخدام الطاقة الشمسية

تقع مصر في نطاق "الحزام الشمسي" ولا تعاني من قلة في أشعة الشمس، وربما أصبحت الفرصة سانحة الآن لأصحاب المنازل للاستفادة من وفرة أشعة الشمس بتركيب ألواح شمسية والمشاركة في برنامج تعريفة التغذية الذي وضعته الحكومة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنمه بموجب برنامج تحفيزي قُدم أولا في عام 2014 يمكن لأصحاب المنازل والأعمال التي تركب ألواحا للطاقة الشمسية عليها إعادة بيع الطاقة التي لا يحتاجونها لشركة الكهرباء الحكومية ويتلقون مالا مقابل ذلك.

ولطالما أرهق دعم المواد البترولية ميزانية الحكومة المصرية وأسهم في تفاقم الركود الاقتصادي الذي تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعالجته عندما تولى السلطة العام الماضي.

ومع خفض الحكومة معدلات دعم الوقود بشكل تدريجي تأسست كثير من شركات الطاقة الشمسية ويتوقع أن يزيد عددها أكثر مع مشروع تعريفة التغذية الجديد.

وعرضت المصارف والبنوك تمويل المحطات الخاصة لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية.

