شاهد.. لماذا نشعر بالدوار وعدم الاتزان أحياناً؟

قال الدكتور خالد عبد الهادي، رئيس مركز السمع بمؤسسة حمد الطبية بالدوحة، إن الدوار عرض منتشر عالمياً وليس مرض، وهناك فرق جوهري بين الدوار والدوخة الخفيفة التي يشعر بها كثيرون أحيانًا وتكون نتيجة هبوط في السكر أو زيادته، بينما عرض الدوار هو دوار شديد يصاحبه شعور بالغثيان وتقيؤ.

وأضاف خلال استضافته في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الأربعاء)، أنه يجب على المريض عند شعوره بالدوار أن يتوجه إلى المستشفى، لافتًا إلى أن الشخص العادي لا يمكنه أن يفرق بين الدوخة والدوار وإنما الطبيب هو الوحيد الذي يمكنه التشخيص الدقيق للدوار وأسبابه.

وأوضح "عبد الهادي" أن الدوار وعدم التوازن هو عرض مشترك يشكو منه العديد من المرضى، منهم من يعانون أمراضًا باطنية، وأمراضًا عصبية، وأمراضًا تتعلق بالأذن الداخلية.

وحول الأعراض التي تجعل الشخص يشعر بالدوار أو عدم الاتزان، قال إن المرضى عادة ما يعتقدون في بادئ الأمر أنهم يشكون من دوخة، لكن الأخصائيين يمكنهم تشخيص سبب الإصابة به وإن كان بسبب توتر شرياني مثلاً أو نتيجة مرض عصبي أو أي أمراض أخرى.

وعن أنواع العلاج ،أشار "عبد الهادي" إلى أن أحد العلاجات الهامة هو التأهيل مع أدوية أو بدون أدوية على حسب الحالة والتشخيص، أما عن حالات الجراحة، فهي حالات نادرة تتعلق بأمراض الأذن الداخلية.