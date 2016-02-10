شاهد: غزة تقاوم الحصار بالأسماك

دفع الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة برا وبحرا، سكان غزة إلى البحث عن بدائل لتوفير الغذاء للقطاع المحاصر منذ عام 2007.

وأسس رجل أعمال فلسطيني مزرعة سمكية كبرى لتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاع من الأسماك، ولإمداد مطعمه الخاص به.

وتمنع سلطات الاحتلال الصيادين الفلسطينيين من الإبحار أكثر من نحو ثلاثة أو أربعة أميال بعيدا عن ساحل البحر المتوسط.

ومزرعة أو مسمكة البحَار واحدة من مزرعتي أسماك كبيرتين في غزة تستوردان بيض السمك من مفارخ في اسرائيل.

ولا تقتصر مشكلات الصيادين في غزة على المساحة المحدودة التي يسمح لهم بالصيد فيها بالبحر لكنهم يواجهون أيضا مشكلة عدم توفر نوعيات معينة من السمك في تلك المساحة التي يعمل بها كثير من الصيادين.

وتوفر المزارع السمكية للسوق في غزة إمدادات جاهزة من السمك الطازج الذي لا يعتمد على الصيد الموسمي.

وقبل فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على غزة في عام 2007 كان عدد الصيادين الفلسطينيين يقدر بنحو خمسة آلاف صياد وكانوا يُصَدرون بعض صيدهم لإسرائيل.