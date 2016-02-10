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شاهد: رائد فضاء يتمكن من تصوير البرق من السماء

10/2/2016

تمكن رائد الفضاء البريطاني تيم بيك من تصوير مشهد مذهل لعمليات البرق والصواعق من الفضاء وهي تضرب الأرض.

وأرسل بيك من محطة الفضاء الدولية أمس الثلاثاء 9 فبراير هذه اللقطات المثيرة لعملية البرق على الأرض مستخدما في تصويره خاصية التسلسل الزمني.

وبيك هو أول رائد فضاء يمثل بريطانيا ليسير في الفضاء، وتمكن من تصوير الصواعق المبهرة عندما غادر محطة الفضاء الدولية في يناير/ كانون الثاني بينما كان وزملاؤه  يعبرون من فوق أوربا وأفريقيا.

وبيك البالغ من العمر 43 عاما هو رائد سابق بالجيش، التحق بمحطة الفضاء الدولية كجزء من مهمة تستغرق ستة أشهر لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

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