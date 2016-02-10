شاهد: تطبيق جديد يمكنك من التجول داخل المسجد الأقصى

تمكنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال "من ابتكار تطبيق فيديو جديد يمكن من خلاله وباستخدام الهاتف المحمول التجول داخل المسجد الاقصى.

وقالت الشركة التي اطلقت تطبيقها أمس الثلاثاء واسمته شوف_القدس-360 إن هذا "أول فيديو تعريفي بالمسجد الأقصى المصور بتقنية 360 درجة".

وأضافت، في بيان لها، أن الفيديو "يمكّن المشاهد من التحرك داخل المسجد الأقصى وساحته بزاوية 360 درجة من خلال تحريك هاتفه الذكي في أي اتجاه ليعيش تجربة الحركة داخل هذا المكان والتفاعل معه أو عبر تحريك الأسهم على أجهزة الكمبيوتر".

وينتقل الفيديو الذي يستمر دقيقتين و27 ثانية بالمشاهد من الساحة الخارجية للمسجد، حيث تظهر فيه أيضا قبة الصخرة، وإلى داخل المسجد الأقصى والتمتع بالفن المعماري الذي يزخر به.

وأوضحت الشركة أن هذا الفيديو مساهمة منها "بالتعريف بالأماكن الدينية وبعض الأحياء الموجودة في مدينة القدس".

وقالت الشركة إنها ستطلق فيديوهات أخرى بنفس التقنية تشمل قبة الصخرة وكنيسة القيامة وبعض أحياء المدينة المقدسة تحت عنوان "شوف_القدس 360".

