شاهد: النرويجي كريستوف يحقق لقب طواف قطر للدراجات

حقق الدراج النرويجي ألكسندر كريستوف من فريق كاتيوشا, لقب المرحلة الثانية من طواف قطر للدراجات الهوائية التي امتدت لمسافة مائة وخمسة وثلاثين كيلومترا .

انطلقت المرحلة الثانية من جامعة قطر وشهدت تنافساً قويا بين الفائز بالمرحلة الأولى البريطاني "مارك كافنديش" والنرويجي "ألكسندر كريستوف".

تمكن كريستوف من الثأر لنتيجة الاثنين الماضي عندما حل خامسا، وانتزع "كريستوف" الفوز بعد اشتداد التنافس في خط الوصول متفوقا على "كافنديش" الثاني والبلجيكي "روي يانز الذي حل ثالثا.

شهدت المرحلة سقوط دراجين كالإيطالي أندريا غارديني الدنماركي سورن كراغ أندرسن، و كانا الأسرع في هذه المرحلة.