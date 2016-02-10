شاهد: الشرطة تطارد المافيا وتقبض على العشرات في صقلية

قالت الشرطة في صقلية الشرقية إن أكثر من 100 مشتبه بانتمائهم لعصابة مافيا تتخذ من مدينة "قطانية" مقرا قُبض عليهم يوم الأربعاء 10 فبراير/ شباط على ذمة اتهامات بإدارة عمليات ابتزاز وتهريب مخدرات.

وجاء في بيان عن الشرطة العسكرية أن حملة اعتقال استهدفت عائلة لوداني في صقلية والأراضي الإيطالية وخارجها.

ومن بين من أوقفوا نساء قالت الشرطة إنهن تولين مقاليد المنظمة بعد القبض على رجالهن وأسسن صندوقا لمساعدة عائلات أفراد "العصابة" المسجونين.

وقالت الشرطة إن العملية لا تزال مستمرة وأنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل لاحقا.