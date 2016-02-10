شاهد: الأطباء المتدربون في بريطانيا يحيون إضرابهم بالغناء

واصل الأطباء المتدربون في بريطانيا إضرابهم عن العمل، بعدما فشلت مفاوضاتهم مع الحكومة حول تعديلات تقترحها الحكومة على الأجور وظروف العمل.

ويعد الإضراب ليوم كامل -الذي دعت له نقابة الأطباء- الأول من نوعه منذ أربعين عاما، ورغم استثناء خدمة الطوارئ من إضراب اليوم، فإنه تسبب في تأجيل نحو أربعة آلاف عملية جراحية وإعادة جدولة مواعيد المرضى ليوم آخر.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن إضراب الأطباء بسبب اعتراضهم على مشروع حكومي يعتبر يوم السبت يوما عاديا في الأجر على عكس ما يريد الأطباء.

يُذكر أن عدد الأطباء المتدربين بلغ 55 ألفا يمثلون ثلث القوى العاملة بقطاع الصحة، وصوت أكثر من 90% منهم للإضراب احتجاجا على العقود الجديدة.