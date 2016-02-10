البث الحي
منوعات

شاهد: الأطباء المتدربون في بريطانيا يحيون إضرابهم بالغناء

10/2/2016

واصل الأطباء المتدربون في بريطانيا إضرابهم عن العمل، بعدما فشلت مفاوضاتهم مع الحكومة حول تعديلات تقترحها الحكومة على الأجور وظروف العمل.

ويعد الإضراب ليوم كامل -الذي دعت له نقابة الأطباء- الأول من نوعه منذ أربعين عاما، ورغم استثناء خدمة الطوارئ من إضراب اليوم، فإنه تسبب في تأجيل نحو أربعة آلاف عملية جراحية وإعادة جدولة مواعيد المرضى ليوم آخر.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن إضراب الأطباء بسبب اعتراضهم على مشروع حكومي يعتبر يوم السبت يوما عاديا في الأجر على عكس ما يريد الأطباء.

يُذكر أن عدد الأطباء المتدربين بلغ 55 ألفا يمثلون ثلث القوى العاملة بقطاع الصحة، وصوت أكثر من 90% منهم للإضراب احتجاجا على العقود الجديدة.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)