روحاني يلمح إلى تورط "الحرس الثوري" في قضايا فساد

الرئيس الإيراني حسن روحاني

لمح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تورط الحرس الثوري في قضايا فساد اقتصادي تتعلق بتهريب السلع.

وقال روحاني خلال افتتاحه لمشاريع حكومية في إطار الاحتفال بالذكرى 37 لسقوط حكم الشاه "هناك جهاز فاسد يقف وراء تهريب السلع ويجب علينا التصدي لهذا الفساد "

ومع ان روحاني لم يذكر اسم هذا الجهاز صراحة الا ان متابعين للشأن الإيراني أكدوا أن روحاني كان يقصد الحرس الثوري نظرا لنشاطه الاقتصادي الواسع في البلاد .

وانتقد روحاني أجهزة لم يسمها أيضا لأنها لم تقم بدورها في محاربة الفساد في إشارة ضمنية إلى السلطة القضائية.

كان الحرس الثوري قد بدأ المشاركة في النشاطات الاقتصادية، في عهد الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، حينما سمح المرشد والقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية علي خامنئي لقسم الهندسة التابع لقوات الحرس الثوري بالتدخل في الشؤون الاقتصادية حيث بدأ قادة الحرس الثوري بالمشاركة في المشاريع الاقتصادية.

وتطورت المشاركة ليصبح الحرس الثوري أكبر مقاول في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني، على رأسها النفط والغاز.

وأعرب رفسنجاني مؤخرا عن ندمه للسماح لقادة الحرس بالمشاركة في المشاريع الاقتصادية، حيث أخذوا ينافسونه في المجال الاقتصادي والسياسي لإبعاده عن السلطة في إيران.