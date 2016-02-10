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حكاية: جمعية خيرية تقاوم الاحتلال في البلدة القديمة

9/2/2016

 

يبرز العمل الخيري بين المقدسيين كأحد أهم عوامل الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، والذي يهدف إلى محاولة تحسين حياة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر الذين يتعرضون لصور شتى من التضييق من قبل الحكومة الإسرائيلية .

 

جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي هي أحد الجمعيات التي تعمل في العمل الخيري داخل البلدة القديمة و تخدم حيّ بكامله يقطنه نحو 14 ألف نسمة .

 

تقدم الجمعية خدمات إعاشة للفقراء و المحتاجين و أنشطة رياضية للشباب و الأطفال بمتوسط 500 فرد ، و حضانات و مدارس لتعليم الرسم و مختبرا للحاسوب  ، كما يوجد حديقة تابعة للجمعية لخدمة أهل الحيّ .

 

الاحتلال يريد بناء مستوطنة في المكان الذي تقع فيه الجمعية لذلك لا يعطيهم تراخيص بناء نهائيا و يضيق عليهم في الأنشطة و يصادر الأراضي و لكنهم مستمرون رغم كل ذلك.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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