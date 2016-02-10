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حفيد مانديلا يشهر إسلامه ليتزوج من "رابعة "

10/2/2016

حفيد مانديلا وزوجته الجديدة رابعة كلارك -ارشيف

أشهر"مانديلا مانديلا" حفيد الزعيم  التاريخي  ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق "نيلسون مانديلا" إسلامه  قبل شهرين وتزوج من فتاة مسلمة من مدينة كيب تاون تدعى رابعة كلارك .

وقال مانديلا لموقع "أفريكان سبوت لايت إنه ممتن لوالدي زوجته الجديدة "رابعة " وللمجتمع الإسلامى كله فى جنوب أفريقيا، على استقبالهم واحتضانهم له.

وأضاف حفيد مانديلا  قائلا: "بالرغم من أننى ورابعة تربينا فى ثقافات دينية مختلفة، إلا أن هناك شيئا واحدا لطالما جمع بيننا، فكلانا جنوب أفريقيين".

 ووفق التقارير الإعلامية، فإن حفيد "مانديلا" لا يزال محتفظا بزوجته الأولى تاندو مابونو التي تخوض معركة حامية من أجل الحصول على الطلاق منه بعد أن قامت برفع دعوى طلاق ضده.

وسبق لحفيد مانديلا أن هاجم عددا من أفراد أسرة مانديلا وتحديدا عمته في مؤتمر صحفي حينما اتهمها بالعمل على هدم الأسرة .

وكان الزعيم التاريخي الراحل  نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل للسلام قد تزوج 3 مرات وانجب 6 أبناء  وورزق بـ 17 حفيدا.

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