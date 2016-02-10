"#حرروا_الجثامين" للتضامن مع شهداء فلسطين

دشن نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" حملة هاشتاجاً بعنوان حرروا الجثامين (#حرروا_الجثامين)، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، وللتضامن مع نواب التجمع العرب الثلاثة المبعدين عن الكنيست أول أمس.

وطالب النشطاء باستعادة الجثامين المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية منذ 4 أشهر وكأن الاحتلال أراد اغتيال الشهداء مرتين، واصفين نتنياهو بالكذاب المُحرِّض.

ونشر النشطاء عبر الهاشتاج على فيسبوك، تصريحات عن نواب التجمع في القائمة المشتركة بالكنيست منهم الدكتور باسل غطاس الذي أكد أن وجودهم في الكنيست وجود نضالي لمواجهة ممارسات الدولة اليهودية ونزع القناع عن عنصريتها.

وأضاف أن القضية هي تحرير الجثامين، وهي قضية انسانية عادلة لن يشوهها تحريض الاجماع الصهيوني".

كما نشر النشطاء لقاءات مع أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وعلق النائب الدكتور جمال زحالقة أن من العائلات من تدفن جثامين أبناءها بعد 4 أشهر من احتجازها، وتابع: "موحّدون من أجل الإفراج عن الجثامين".

أما على "تويتر" فكانت هذه أبرز التعليقات:

KASIM BAKRi

"الخائفون لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء".

"نتنياهو يريد شطب حزب التجمع".

BethlehemOnline

"4 أشهر ومازالت الجثث محتجزة ..مستمرون حتى تحرير الجثامين".

Abu nabil faraj

"حرروا الجثامين .. ويا رب اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى بعد تحريره".

Jamal Zahalka

"4 أشهر! على احتجاز الجثامين .. لماذا؟"

عُدي خَضِر ‏@Odaim76

"تبعدونا أو متبعدوناش مش كثير فارقة حد شهدائنا، بدنا الجثامين".